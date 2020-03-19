Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков прокомментировал подготовку бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Тони Фергюсона к бою с действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.
Конечно, борьба со склеенными ящиками как у зрителей, так и у профессиональных спортсменов вызывает улыбку. С таким же успехом можно спарринговаться, например, с велосипедом или телевизором, — приводит слова Шестакова пресс-служба FIAS.
Кроме того, 66-летний спортивный деятель отметил, что ни одна тренировка «не сравнится с реальным» боем, а видео, опубликованное Фергюсоном, — это «попытка привлечь внимание публики к своей личности».
Чемпион Ulimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его бой с Тони Фергюсоном состоится, несмотря на распространение коронавируса, ранее писал NEWS.ru.
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