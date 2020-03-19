https://static.news.ru/photo/9a74ccb6-69f4-11ea-ac3a-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Tony "El Cucuy" Ferguson/Facebook

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков прокомментировал подготовку бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Тони Фергюсона к бою с действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.

Конечно, борьба со склеенными ящиками как у зрителей, так и у профессиональных спортсменов вызывает улыбку. С таким же успехом можно спарринговаться, например, с велосипедом или телевизором, — приводит слова Шестакова пресс-служба FIAS.

Кроме того, 66-летний спортивный деятель отметил, что ни одна тренировка «не сравнится с реальным» боем, а видео, опубликованное Фергюсоном, — это «попытка привлечь внимание публики к своей личности».

Чемпион Ulimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его бой с Тони Фергюсоном состоится, несмотря на распространение коронавируса, ранее писал NEWS.ru.