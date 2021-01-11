Поветкин рассказал о степени поражения лёгких в результате COVID-19

https://static.news.ru/photo/2d3acdc6-5422-11eb-9511-fa163e074e61_660.jpg Александр Поветкин Фото: povetkinalexandr/instagram.com

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин рассказал о том, как перенёс COVID-19.

Сейчас всё нормально, уже бегаю потихоньку, тренируюсь. У меня было поражение лёгких меньше 10 процентов. Надо будет снова провериться, думаю, должно было уже пройти. Температура держалась 38,5 на протяжении дней 7-8, пока в больнице не начали капельницы ставить, — сказал Поветкин корреспонденту NEWS.ru.

О том, что Поветкин заразился COVID-19, стало известно 3 ноября. Боксёр лечился в одной из московских клиник. 10 ноября он был выписан из больницы. Из-за болезни был отменён его реванш с британцем Диллианом Уайтом, запланированный на 21 ноября.

Первый бой Поветкина с Уайтом состоялся 22 августа дома у промоутера Эдди Хирна в Англии и закончился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутов), 2 поражения и 1 ничья. 32-летний Уайт из 29 боёв выиграл 27 (18 нокаутом) и 2 проиграл.

Полную версию интервью Поветкина NEWS.ru смотрите здесь.