Боксёр Александр Поветкин заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/998d5a9e-1de4-11eb-ad1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин заразился коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), из-за чего реванш с британцем Диллианом Уайтом перенесён, заявил промоутер Поветкина Андрей Рябинский.

[Александр] Поветкин заболел коронавирусом, у него есть температура. Есть ещё у одного человека в команде положительный тест [на COVID-19], приняты все меры. Все, включая Поветкина, изолированы, — отметил представитель россиянина.

Изначально поединок должен был пройти 21 ноября 2020 года в Великобритании, передаёт ТАСС.

Первая встреча боксёров закончилась победой Поветкина, который нокаутировал Уайта. Противостояние тяжеловесов состоялось 22 августа в британском Брентвуде. Россиянин завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутов), 2 поражения и 1 ничья. 32-летний Уайт из 29 боёв выиграл 27 (18 нокаутом) и 2 проиграл.

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