https://static.news.ru/photo/cb4d2260-c9c8-11e9-ae69-fa163e074e61_660.jpg Дастин Порье с дочерью Фото: Dustin Poirier/instagram.com

Американский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Дастин Порье перед поединком с Хабибом Нурмагомедовым опубликовал видеоролик со своей дочкой. На записи спортсмен обещает ребенку привезти домой чемпионский пояс россиянина.

В ответ на возгласы дочери о том, что «Папочка — чемпион», Порье в видео, выложенном на его странице в Instagram , обещает привезти для неё пояс, обладателем которого в настоящее время является Нурмагомедов.

Поединок за звание чемпиона UFC в легком весе 30-летний американец проведет со своим ровесником из России 7 сентября в Абу-Даби. Порье за свою карьеру имел 25 побед и пять поражении, а Нурмагомедов 27 побед.

Как писал News.ru, ранее Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой против Дастина Порье. По словам россиянина, «мы сделаем всё как обычно, вылетим на охоту и поймаем добычу».