Американский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Дастин Порье перед поединком с Хабибом Нурмагомедовым опубликовал видеоролик со своей дочкой. На записи спортсмен обещает ребенку привезти домой чемпионский пояс россиянина.
В ответ на возгласы дочери о том, что «Папочка — чемпион», Порье в видео, выложенном на его странице в
Поединок за звание чемпиона UFC в легком весе 30-летний американец проведет со своим ровесником из России 7 сентября в Абу-Даби. Порье за свою карьеру имел 25 побед и пять поражении, а Нурмагомедов 27 побед.
Как писал News.ru, ранее Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предстоящий бой против Дастина Порье. По словам россиянина, «мы сделаем всё как обычно, вылетим на охоту и поймаем добычу».