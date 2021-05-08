Побить россиян и стать величайшим: Канело в погоне за славой Мейвезера

В американском Арлингтоне в рамках грандиозного вечера бокса легендарный мексиканский боксёр Сауль Альварес победил техническим нокаутом в восьмом раунде британца Билли Джо Сондерса и отстоял свои чемпионские титулы по версиям WBC, WBA и WBO. Тотальное преимущество Канело не вызвало сомнений на протяжении всего боя, а лёгкость, с которой он побил топового оппонента, укрепила его наследие как одного из величайших боксёров XXI века. Возможно, даже более великого, чем Флойд Мейвезер.

За рамки веса и времени

Накануне боя с Сондерсом пошла масса разговоров о сравнении двух выдающихся боксёров современности: Сауля Альвареса и непобеждённого американца Флойда Мейвезера, ставшего чемпионом в пяти весовых категориях. Восемь лет назад маэстро преподал 23-летнему мексиканцу элитный урок профессионального бокса и переиграл по очкам превосходящего в габаритах соперника. Однако с тех пор утекло много воды, а недавно Канело признался, что его слишком рано вывели на находившуюся на пике главную звезду бокса и в свои лучшие годы он бы Мейвезера побил. Спорить или соглашаться с этим сейчас уже не имеет никакого смысла, так как лучшие годы Мейвезера далеко позади и никогда не вернутся.

Сауль Альварес canelo/instagram.com

Если же говорить о следе в истории бокса, то бывшие соперники сейчас движутся навстречу друг другу. 44-летний Мейвезер де-факто закончил карьеру профессионального боксёра и сейчас если и надевает перчатки, то только для участия в какой-нибудь клоунаде, вроде предстоящего боя с блогером Логаном Полом. Понятно, что деньги не пахнут, тем более для человека с говорящим прозвищем, однако такие акции никак не укрепляют наследие. Альварес же напрочь вычистил средний дивизион, готовится к новому походу в полутяжи и с каждым боем по совокупности заслуг перед боксом к Мейвезеру приближается.

Очередным его соперником стал крепкий непобеждённый британец Билли Джо Сондерс, чей рекорд 30-0 не должен был вводить в заблуждение и кого-то пугать, как это делали сопоставимые цифры в статистике Хабиба Нурмагомедова. Подавляющее большинство поединков Сондерс провёл у себя на родине против соперников средней руки, но даже с такой оппозицией он выиграл досрочно меньше половины своих боёв. Потому в отличие от Геннадия Головкина или Сергея Ковалёва у него не было даже пресловутого шанса панчера в бою с Альваресом.

Претендент сражался достойно, но всё испортила травма

Первые три раунда прошли в разведке и с переменным успехом. Альварес занял центр ринга и активно вкладывался в удары по корпусу, а его соперник-левша действовал от обороны и постоянно двигался. Некоторые его одиночные удары также достигали цели, но несли куда меньший урон, чем атаки мексиканца. Впрочем, постепенно у Сондерса начали проходить комбинации, и ход боя выровнялся. Более того, несколько раундов судьи вполне могли отдать британцу.

Билли Джо Сондерс BillyJoeSaundersOfficial/facebook.com

Альварес окончательно перехватил инициативу в шестом раунде. Он продолжил расстреливать корпус соперника, а постоянное движение британца уже не спасало его от экзекуции. Развязка наступила в восьмой трёхминутке, где Канело резко активизировался, а его серии несколько раз потрясли Сондерса. Британец с трудом «дожил» до гонга, а затем вернулся в свой угол с окончательно заплывшим правым глазом и подозрением на перелом орбитальной кости. После небольшой суеты угол Сондерса отказался от продолжения боя.

Я иду за тобой, мой друг, — так Альварес сразу после победы поприветствовал в ринге Планта, обладателя единственного недостающего чемпионского пояса IBF.

По сути, не представляющий большой угрозы для Альвареса небитый 28-летний американец — единственный топовый боксёр в дивизионе, с которым он ещё не дрался, и в этом бое есть смысл. Вряд ли мексиканца заинтересует поединок с обладателем регулярного титула WBA Фёдором Чудиновым, а шансы россиянина на успех будут ещё меньше, чем у Планта. Потому никаких помех для объединения всех чемпионских поясов в одних руках сейчас нет.

Новый визит в полутяжёлый вес и бои с россиянами

Когда Альваресу станет некого бить в среднем весе, а этому боксёру по статусу нужны только денежные бои, он может снова обратить свой взор на полутяжёлую весовую категорию, где он уже был чемпионом, дважды победив Сергея Ковалёва. Сейчас там снова заправляют россияне, но уже обладатель двух поясов Артур Бетербиев и чемпион WBA Дмитрий Бивол, недавно успешно вернувшийся на ринг. Бой с выигрывающим все бои нокаутами мощным панчером Бетербиевым стал бы бомбой и потенциально главным событием боксёрского года. При этом Альваресу снова пришлось бы подстраиваться под более крупного, бьющего и опасного соперника.

Бой с Биволом в полутяжах имеет меньший смысл, но Дмитрий сам не раз говорил, что готов спуститься во второй средний вес ради встречи с Канело. С учётом того, что после победы над Плантом, ему будет некого там бить, этот вариант устроит всех, тем более оба боксёра имеют контракты с платформой DAZN, а потому с организацией и показом поединка проблем возникнуть не должно.

В случае очередных успехов в боях с полутяжами Альварес не только войдёт в историю как лучший боксёр нашего времени вне зависимости от веса, но и сможет оспорить этот титул в межвременном противостоянии с главными титанами начала XXI века Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо. Их карьеры по сути уже закончены, а Канело всего 30, и у него ещё столько интересных битв впереди.