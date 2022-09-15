Отсидевший за изнасилование Емельяненко рассказал о скорой женитьбе Александр Емельяненко заявил о намерении жениться

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Емельяненко

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в интервью MMA.Metaratings.ru подтвердил слухи о намерении жениться. Он заявил, что его возлюбленная простила его, так как он всерьез взялся за ум.

Собираюсь жениться. Супруга меня простила, вроде мы помирились. Я одумался, перестал хулиганить, остепенился. Она смотрела, приглядывалась. А потом пошла навстречу, согласилась пойти в ЗАГС. Сначала сроки какие-то установила, но потом увидела, что я всерьез взялся за ум, и сроки куда-то исчезли, — сказал Емельяненко.

40-летний спортсмен добавил, что ему осталось дождаться возможности пойти в ЗАГС и расписаться, и он собирается сделать это после следующего боя.

Последний поединок Емельяненко провел в ноябре 2021 года на турнире AMC Fight Nights 106, проиграв Марсио Сантосу удушающим приемом в первом раунде. В активе спортсмена 28 побед и девять поражений, один бой завершился вничью.

19 мая 2015 года Емельяненко был осужден на 4,5 года лишения свободы за изнасилование. В октябре 2016 года был условно-досрочно освобожден, после чего продолжил карьеру.

В январе 2022 года дело об изнасиловании завели на менеджера Емельяненко, Азамата Бостанова. На него написала заявление 30-летняя девушка, попавшая в больницу с переломом ребра, травмой грудной клетки, многочисленными синяками и ссадинами.