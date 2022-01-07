На менеджера Александра Емельяненко подали заявление об изнасиловании

Полиция в Москве задержала Азамата Бостанова, менеджера российского бойца ММА Александра Емельяненко. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что на Бостанова
Полицейским пострадавшая рассказала, что побои ей нанёс Бостанов, он также пытался её задушить, после чего изнасиловал. По её словам, всё случилось в ночь на 6 января.
Бостанов — менеджер целого ряда известных бойцов, в том числе Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.
В сентябре 2021 года он опубликовал видео о том, как выводил Емельяненко из годового «загула».