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На менеджера Александра Емельяненко подали заявление об изнасиловании

16:04, 08 января 2022
На менеджера Александра Емельяненко подали заявление об изнасиловании Александр Емельяненко и Азамат Бостанов Фото: a.bostanov/instagram.com
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Полиция в Москве задержала Азамата Бостанова, менеджера российского бойца ММА Александра Емельяненко. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что на Бостанова написала заявление 30-летняя девушка. Она попала в больницу с переломом ребра, травмой грудной клетки, многочисленными синяками и ссадинами.

Полицейским пострадавшая рассказала, что побои ей нанёс Бостанов, он также пытался её задушить, после чего изнасиловал. По её словам, всё случилось в ночь на 6 января.

Бостанов — менеджер целого ряда известных бойцов, в том числе Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

В сентябре 2021 года он опубликовал видео о том, как выводил Емельяненко из годового «загула».

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