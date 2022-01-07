На менеджера Александра Емельяненко подали заявление об изнасиловании

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Полиция в Москве задержала Азамата Бостанова, менеджера российского бойца ММА Александра Емельяненко. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что на Бостанова написала заявление 30-летняя девушка. Она попала в больницу с переломом ребра, травмой грудной клетки, многочисленными синяками и ссадинами.

Полицейским пострадавшая рассказала, что побои ей нанёс Бостанов, он также пытался её задушить, после чего изнасиловал. По её словам, всё случилось в ночь на 6 января.

Бостанов — менеджер целого ряда известных бойцов, в том числе Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова.

В сентябре 2021 года он опубликовал видео о том, как выводил Емельяненко из годового «загула».