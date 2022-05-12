Орзубек Назаров: Бивол победил Альвареса несмотря на то, что его ограбили Орзубек Назаров: Бивол победил Альвареса несмотря на то, что его ограбили судьи

Дмитрий Бивол и Сауль Альварес / Фото AP/TASS

Бывший чемпион мира по версии WBA в лёгком весе Орзубек Назаров в разговоре с корреспондентом NEWS.ru выразил недовольство работой судейской бригады, которая обслуживала бой за титул чемпиона по мира в полутяжёлом весе между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом. Легенда киргизского бокса считает, что судьи едва не обокрали российского спортсмена.

После боя я посмотрел на судейские записки, в которых как оказалось, у каждого судьи стартовые четыре раунда выиграл Альварес. Как это возможно? Сауль максимум выиграл три раунда в этом поединке. Ещё в одном можно дать ничью. Получается, что на момент чемпионских раундов Бивол проигрывал бой. Это ограбление. Нужно отдать должное Диме, который несмотря на это выиграл поединок, — сказал Назаров.

Бой Бивола и Альвареса завершился победой россиянина судейским решением. Все трое судей — Дэйв Моретти, Стив Вайсфельд и Тим Читхэм — отдали победу Биволу со счётом 115:113.

Таким образом, Бивол одержал 20-ю победу в 20 поединках. 11 раз он брал верх досрочно. Для Альвареса это поражение стало вторым в карьере при 57 победах, из которых 39 были досрочными. Ещё две встречи мексиканец свёл вничью.