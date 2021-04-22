Оршуш выиграла чемпионат Европы по борьбе в Варшаве

https://static.news.ru/photo/38e4569a-a38e-11eb-bba3-96000091f725_660.jpg Стальвира Оршуш Фото: vk.com/wrestrus_ru

Россиянка Стальвира Оршуш стала обладательницей золотой медали на чемпионате Европы по борьбе в Варшаве, победив в весовой категории до 55 кг. Для неё это уже третья победа на континентальных чемпионатах.

В финальном поединке Оршуш противостояла другой экс-чемпионке континента Роксане Засине из Польши. Россиянка повела в счёте после перевода соперницы в партер. Засина сравняла счёт, благодаря замечаниям сопернице, но за счёт более значимого действия чемпионкой Европы стала Оршуш.

Обладательница Кубка мира в весовой категории до 50 кг россиянка Екатерина Полещук завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы, победив в упорном малом финале со счётом 10:9 украинку Оксану Ливач. Золотую медаль в этой весовой категории завоевала Мария Стадник из Азербайджана, ставшая восьмикратной чемпионкой Европы.

Как сообщалось ранее, российский борец Магомед Курбанов, выступающий в весовой категории до 92 кг, стал обладателем золотой медали на проходящем в Варшаве чемпионате Европы по борьбе.