Олимпийский чемпион Тищенко сразится с непобеждённым осетином

Перспективный российский тяжеловес, олимпийский чемпион, непобеждённый на профессиональном ринге Евгений Тищенко 7 ноября в Екатеринбурге проведёт бой с боксёром из Северной Осетии Рашидом Кодзоевым. Оба соперника имеют идентичный на профессиональном ринге рекорд (7-0).
Как сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions, главным поединком турнира станет противостояние полусредневесов Заура Абдуллаева и Романа Андреева, а в шоу также примут участие известные российские боксёры Марк Урванов, Магомед Курбанов, Евгений Романов и другие.
Как писал NEWS.ru, временный чемпион UFC, американец Джастин Гейтжи пообещал огорчить болельщиков своего соперника Хабиба Нурмагомедова.