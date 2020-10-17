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Единоборства

Олимпийский чемпион Тищенко сразится с непобеждённым осетином

11:25, 19 октября 2020 12
Фото: tishchenkoteam/Instagram.com

Перспективный российский тяжеловес, олимпийский чемпион, непобеждённый на профессиональном ринге Евгений Тищенко 7 ноября в Екатеринбурге проведёт бой с боксёром из Северной Осетии Рашидом Кодзоевым. Оба соперника имеют идентичный на профессиональном ринге рекорд (7-0).

Как сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions, главным поединком турнира станет противостояние полусредневесов Заура Абдуллаева и Романа Андреева, а в шоу также примут участие известные российские боксёры Марк Урванов, Магомед Курбанов, Евгений Романов и другие.

Как писал NEWS.ru, временный чемпион UFC, американец Джастин Гейтжи пообещал огорчить болельщиков своего соперника Хабиба Нурмагомедова.

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