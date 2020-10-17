Олимпийский чемпион Тищенко сразится с непобеждённым осетином

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Временный чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC), американец Джастин Гейтжи пообещал огорчить болельщиков своего соперника Хабиба Нурмагомедова.

Знаю одну сумасшедшую вещь о его фанатах: они самые серьёзные парни на земле, но их очень легко довести до слёз. И когда я уложу Хабиба, тысячи его поклонников будут плакать....