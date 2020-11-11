Олимпийская чемпионка по гимнастике выдвинула обвинение в адрес Хабиба

https://static.news.ru/photo/9a9c22c4-2426-11eb-89f1-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по гимнастике Каролина Севастьянова выразила мнение, что российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов побуждает людей к агрессии.

То, что он побуждает людей к агрессии, — это страшно. Абсолютно не поддерживаю, считаю, что это неправильно, хотя это, конечно, очень мягко сказано. У нас и так очень нестабильный мир, нестабильная ситуация, людям тяжело. Зачем ещё побуждать их к жестоким действиям? Особенно сейчас, когда, наоборот, нужно всем держаться вместе, помогать друг другу, а не убивать, — приводит слова Севастьяновой «Р-Спорт».

По мнению спортсменки, это обусловлено темпераментом, а также тем, что люди на Кавказе живут больше по законам, которые присущи их культуре.

3 ноября российский хоккеист Андрей Рычагов призвал Хабиба быть осторожнее в высказываниях. Он раскритиковал его за то, что боец опубликовал в Instagram фотографию президента Франции Эммануэля Макрона с отпечатком ботинка на лице, назвав главу Франции «тварью», а его последователей — людьми, под лозунгом свободы оскорбляющими чувства полутора миллиардов верующих мусульман.

11 июня NEWS.ru писал, что Севастьянова резко высказалась о протестных акциях в США.