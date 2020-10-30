Нурмагомедов напомнил Макрону, что мусульмане любят Мухаммеда больше матери

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в своём Instagram-аккаунте присоединился к тем, кто оставляет негативные комментарии в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, и напомнил ему о том, что мусульмане любят пророка Мухаммеда больше всех остальных людей.
Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман... Мы — мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными, — написал боец ММА, сопроводив пост фотографией Макрона с «отпечатком» подошвы на лице.
Негативную реакцию со стороны мусульманского мира французский лидер вызвал после национальной церемонии прощания с учителем, который демонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда и был обезглавлен радикалом. Президент Макрон заявил, что будет продолжать отстаивать свободу слова и не откажется от карикатур. После этого исламский мир осудил французского лидера, а по всему миру прокатилась волна демонстраций против властей Франции и журнала.
После этого Макрона раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он призвал президента Франции прекратить «провокации и нападки на веру», иначе он войдёт в историю как политик, «принимающий сумасбродные решения». Заявление Кадырова вызвало ответную реакцию в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что РФ во внешней политике ориентируется на линию, избранную главой государства, а не региональными лидерами.
Кадыров в ответ на это сказал, что согласен с Песковым, однако, выступая с критикой в адрес Макрона, он высказывался прежде всего как мусульманин, а не как политический деятель. По словам главы Чечни, если бы пресс-секретарь президента принял к сведению этот момент, то его слова были бы более объективными.
Утром 29 октября вооружённый ножом мужчина напал на людей внутри церкви Нотр-Дам в Ницце. Жертвами атаки стали три человека. Двое из трёх погибших были убиты внутри церкви. По данным Reuters, одной из жертв
Как писал NEWS.ru, ранее Песков заявил, что ни одна из конфессий не приемлет терроризм и прикрывать экстремизм религией нельзя.