Нурмагомедов напомнил Макрону, что мусульмане любят Мухаммеда больше матери

https://static.news.ru/photo/7ec9573e-1aa2-11eb-a79a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в своём Instagram-аккаунте присоединился к тем, кто оставляет негативные комментарии в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, и напомнил ему о том, что мусульмане любят пророка Мухаммеда больше всех остальных людей.

Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиардов верующих мусульман... Мы — мусульмане, любим нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за Богобоязненными, — написал боец ММА, сопроводив пост фотографией Макрона с «отпечатком» подошвы на лице.

Негативную реакцию со стороны мусульманского мира французский лидер вызвал после национальной церемонии прощания с учителем, который демонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда и был обезглавлен радикалом. Президент Макрон заявил, что будет продолжать отстаивать свободу слова и не откажется от карикатур. После этого исламский мир осудил французского лидера, а по всему миру прокатилась волна демонстраций против властей Франции и журнала.

После этого Макрона раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он призвал президента Франции прекратить «провокации и нападки на веру», иначе он войдёт в историю как политик, «принимающий сумасбродные решения». Заявление Кадырова вызвало ответную реакцию в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что РФ во внешней политике ориентируется на линию, избранную главой государства, а не региональными лидерами.

Кадыров в ответ на это сказал, что согласен с Песковым, однако, выступая с критикой в адрес Макрона, он высказывался прежде всего как мусульманин, а не как политический деятель. По словам главы Чечни, если бы пресс-секретарь президента принял к сведению этот момент, то его слова были бы более объективными.

Утром 29 октября вооружённый ножом мужчина напал на людей внутри церкви Нотр-Дам в Ницце. Жертвами атаки стали три человека. Двое из трёх погибших были убиты внутри церкви. По данным Reuters, одной из жертв стала женщина, которой напавший отрезал голову. Злоумышленника задержали, он госпитализирован с пулевыми ранениями. По словам мэра города Кристиана Эстрози, во время нападения мужчина выкрикивал «Аллах велик».

Как писал NEWS.ru, ранее Песков заявил, что ни одна из конфессий не приемлет терроризм и прикрывать экстремизм религией нельзя.