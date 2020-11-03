Российский хоккеист призвал Хабиба быть осторожнее в высказываниях

https://static.news.ru/photo/958a0bc8-1dc5-11eb-99c1-fa163e074e61_660.jpg Андрей Рычагов Фото: rychag00/instagram.com

Выпад российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона является неосторожным. Такое мнение высказал российский хоккеист Андрей Рычагов, выступающий за французский клуб «Шамони».

Макрон оказался одной из центральных фигур скандальной и трагичной истории вокруг гибели учителя истории Самюэля Пати, которого обезглавил радикальный исламист. Пати неосмотрительно решил продемонстрировать своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo в рамках урока о свободе выражения. Его действия возмутили исламскую общественность, в итоге всё закончилось трагедией.

Негативную реакцию со стороны мусульманского мира французский лидер вызвал после национальной церемонии прощания с учителем. Макрон заявил, что будет продолжать отстаивать свободу слова и не откажется от карикатур. После этого исламский мир осудил французского лидера, а по всему миру прокатилась волна демонстраций против властей Франции и журнала.

Крайне резко о французском президенте высказался и Хабиб Нурмагомедов. Он опубликовал в Instagram фотографию Макрона с отпечатком ботинка на лице, назвав главу Франции «тварью», а его последователей — людьми, под лозунгом свободы оскорбляющими чувства полутора миллиардов верующих мусульман. Реакцию Хабиба поддержали многие исповедующие ислам бойцы смешанных единоборств, а также представители других видов спорта — в частности, согласился с Нурмагомедовым футболист «Химок» Резиуан Мирзов.

Андрей Рычагов подчеркнул, что Хабиб должен быть осторожнее в выражениях, поскольку он — человек, на которого равняются миллионы. Нурмагомедов прошёл длинный спортивный путь, на нём лежит огромная ответственность за слова и действия.

Нужно быть аккуратнее в своих высказываниях и действиях. Особенно когда речь идет о словах, которые могут привести к насилию или чему-то подобному. На мой взгляд, это неправильно. На ситуацию нужно смотреть с нескольких сторон. В том числе со стороны людей, которые потеряли своих близких. За что? Только потому, что человек решил, что так будет правильно и его религия это поощряет? Для меня это дико! — приводит слова Рычагова Sport24.

Как сообщал NEWS.ru, Макрона раскритиковал и его белорусский коллега Александр Лукашенко. Он заявил, что имеет добрые отношения с мусульманами и готов стать посредником в отношениях верующих людей и французского лидера. А вот президент США Дональд Трамп, напротив, выразил Макрону поддержку.