Олейник подписал контракт на бой с долгожданным соперником на пляже

https://static.news.ru/photo/d20dbc2c-b068-11ea-ae52-fa163e074e61_660.jpg Алексей Олейник Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский тяжеловес Ultimate Fighting Championship Алексей Олейник поделился оригинальным роликом о подписании контракта с американцем Дерриком Льюисом.

Олейник давно добивался боя именно с этим соперником, входящим в топ-5 рейтинга UFC, и неоднократно вызывал Льюиса на поединок. Церемонию подписания контракта он провёл на пляже в штате Флорида, где сейчас проживает, а сам документ вытащил из бутылки, прибитой к берегу.

Получил новый контракт на бой. 8 августа, главный бой вечера, Деррик Льюис. С Богом, — написал Олейник под своим видео в Instagram.

Льюис хорошо известен российской публике благодаря нокауту Александра Волкова на последних секундах пятого раунда в уже практически проигранном бою.

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