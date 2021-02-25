Олейник объяснил, почему Хабиб не величайший боец

https://static.news.ru/photo/e163f3d4-7788-11eb-8635-96000091f725_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец UFC Алексей Олейник высказал мнение о Хабибе Нурмагомедове и сравнил его с другими чемпионами промоушена: Джоном Джонсоном, Деметриусом Джонсоном и Жоржем Сен-Пьером.

Хабиб — крутейший спортсмен, чемпион, но называть самым великим его не стоит. Есть чёткие критерии: защиты титулов. У Джона Джонса их с десяток, есть ещё Деметриус Джонсон, есть Жорж Сен-Пьер. И пока Хабиб 11 раз не защитит титул, он не будет круче них. Хотя каждый из них велик. Это — львы, — сказал Олейник корреспонденту NEWS.ru.

21 февраля на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе Олейник проиграл в первом раунде американцу Крису Дакасу. В общей сложности 43-летний уроженец Харькова провёл 75 боёв. В 15 из них он потерпел поражение, в 59 — победил, один поединок закончился вничью.

Полностью эксклюзивное интервью Олейника NEWS.ru можно прочитать здесь.