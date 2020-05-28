Одобрено проведение двух турниров UFC

https://static.news.ru/photo/2b4c06bc-a0ac-11ea-a8f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) одобрила проведение двух турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.

Как сообщает агентство AP, 30 мая должен пройти поединок американца Тайрона Вудли и бразильца Гилберта Бернса. Ещё один турнир пройдёт 6 июня.

Кроме того, состоятся два боксёрских вечера — 9 и 11 июня. Все бои пройдут без зрителей.

Ранее UFC отменил турнир, главным событием которого должен был стать поединок Александра Волкова и Кёртиса Блейдса в тяжёлой весовой категории. Бой россиянина с американцем должен был состояться 20 июня в канадском городе Саскатун, писал NEWS.ru.