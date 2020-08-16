О'Мэлли из-за травмы потерпел первое поражение в UFC

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В соглавном бою вечера перспективный американский боец легчайшего веса Шон О'Мэлли (12-1) потерпел первое в карьере поражение, уступив техническим нокаутом в первом раунде эквадорцу Марлону Вере (16-6-1).

О'Мэлли предпочёл работать с дистанции джебами и лоу-киками, меняя при этом стойки, но во второй половине раунда травмировал ногу и начал прихрамывать, а затем пропустил серию жёстких ударов внизу, после чего рефери остановил бой.

Как сообщал NEWS.ru, голландский тяжеловес Жаирзинью Розенстрёйк победил техническим нокаутом во втором раунде бразильца Жуниора дос Сантоса и нанёс ему третье досрочное поражение кряду.