Нурмагомедова возмутил вопрос о потере отца

https://static.news.ru/photo/66779b46-0477-11eb-bbe2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хабиб Нурмагомедов провёл онлайн пресс-конференцию в преддверии защиты титула чемпиона UFC в лёгком весе против Дастина Гейтджи в Абу-Даби. Боец рассказал, как влияет на него присутствие большой команды дагестанских бойцов, которые также готовятся к поединкам.

Непросто готовиться, когда многие твои одноклубники также проводят поединки в это же время. Мы вместе тренируемся, вместе гоняем вес. Это очень просто, но в день боя многое будет нервировать. Но что мы можем сделать? Это непростой спорт. Если ты хочешь быть чемпионом, ты должен брать на себя риск, — рассказал Нурмагомедов.

Также боец возмутился постоянными вопросами от журналистов о смерти отца Абдулманапа и влиянии этого события на его подготовку.

Я не понимаю, когда люди спрашивают меня, насколько трудно тренироваться без отца. Конечно, это трудно, но я не понимаю, парни, почему вы продолжаете меня об этом спрашивать. Это очень сложно. У тебя есть отец? Если с ним что-то случится, как ты думаешь, тебе будет сложно или легко? — ответил Хабиб.

Бой Тони Фергюсона с действующим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Нурмагомедовым должен быть пройти 18 апреля в рамка турнира UFC 249. Однако россиянин не смог вылететь из-за пандемии инфекции коронавируса. В итоге Фергюсону пришлось встретится с Гейтжи, который в мае одержал победу и стал обязательнымсоперником для Хабиба Нурмагомедова, писал NEWS.ru.