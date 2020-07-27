Единоборства

Нурмагомедов возобновил тренировки после смерти отца

17:05, 27 июля 2020 50
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпион Ultimae Fighting Championship Хабиб Нурмагомедов возобновил спарринги после смерти отца, умершего 3 июля в Москве от последствий коронавирусной инфекции.

Менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз опубликовал фотографии из зала, где Нурмагомедов в шлеме работает в спаррингах.

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Боец ведёт переговоры с UFC по поводу своего возвращения, которое может состояться на октябрьском турнире в Абу-Даби, где Нурмагомедов будет защищать свой титул против временного чемпиона, американца Джастина Гейтжи.

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