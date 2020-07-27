Нурмагомедов возобновил тренировки после смерти отца

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Проживающий в Швеции чеченец Хамзат Чимаев может выступить на турнире UFC 15 августа, и тогда это будет его третий бой в течение месяца.

Я говорил с Дэйной Уайтом. Он назвал Хамзата Чимаева особенным и сказал, что он хочет подраться на турнире UFC 252 15 августа. Уайт пообещал организовать ему бой, — написал в...