Нурмагомедов сделал прогноз на бой с Гейтжи

https://static.news.ru/photo/15ee5bec-0477-11eb-8cd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хабиб Нурмагомедов провёл онлайн пресс-конференцию в преддверии защиты титула чемпиона UFC в лёгком весе в Абу-Даби. Боец прокомментировал намерение Джастина Гейтжи впервые в карьере пустить ему кровь.

Если пойдёт кровь, будет неприятно, как и всем. Я тренируюсь очень тяжело, правильно, делаю всё, чтобы мой бойцовский стиль наносил вред сопернику, но при этом я мог сохранить себя. Я не первый человек, у которого идёт кровь во время боя. Я стараюсь не пускать себе в голову то, что говорят мои соперники. Главное, быть готовым, когда клетка закроется, но я не хочу, чтобы у меня кровь шла, — рассказал Нурмагомедов.

Также боец поделился своим видением хода предстоящего боя и рассказал, в чём у него есть неоспоримое преимущество над соперником.

Если он сможет защититься от перевода в партер один раз, я буду делать это снова и снова хоть сто раз. Также я готов с ним боксировать, бить его ногами. Это будет микст кикбоксинга и борьбы. Моя цель — измотать его. Может быть, в третьем или четвёртом раунде придёт время его прикончить. Он настоящий воин, но если речь заходит о бойцовском интеллекте, то я намного лучше него, — отметил Нурмагомедов.

Как сообщал NEWS.ru, Нурмагомедов возмутился постоянными вопросами от журналистов о смерти отца и влиянии этого события на его подготовку.