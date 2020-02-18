https://static.news.ru/photo/fddf7e64-5224-11ea-8e00-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в предвкушении поединка против Тони Фергюсона посоветовал американцу быть осторожным.

Be careful. UFC 249 is coming (Будь осторожен, UFC 249 приближается), — написал Нурмагомедов в Instagram.

Российский боец также опубликовал постер предстоящего боя. На нём Нурмагомедов едет на мотоцикле за автомобилем, в котором сидит Фергюсон, смотрящий на его отражение в боковом зеркале.

Как писал NEWS.ru, чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов 10 февраля отправился в США для продолжения подготовки к защите своего титула против американца Тони Фергюсона. Бой с Фергюсоном состоится 18 апреля в Бруклине и станет главным событием турнира UFC 249. Для Нурмагомедова это будет третья защита чемпионского пояса.