https://static.news.ru/photo/206dbd1e-469b-11ea-a998-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпин Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал, сколько болельщиков ожидает от него поражения в предстоящем поединке с Тони Фергюсоном.

Когда становишься чемпионом, ты становишься популярным, после этого кому-то нравишься, а кому-то не нравишься. И если ты не проигрывал, всегда интересно посмотреть, как человек падает. Зрелищно же будет посмотреть, как чемпион падает? Тех, кто хочет, чтобы ты постоянно выигрывал, таких, наверное, процентов 15-20, — приводит слова Нурмагомедова «Матч ТВ».

Также Нурмагомедов отметил, что UFC потребуется год на организацию его реванша с Конором Макгрегором.

Как писал NEWS.ru, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что потребует максимального наказания для боксёра Георгия Кушиташвили, если его вина в уголовном преступлении будет доказана.