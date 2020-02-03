Чемпин Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал, сколько болельщиков ожидает от него поражения в предстоящем поединке с Тони Фергюсоном.
Когда становишься чемпионом, ты становишься популярным, после этого кому-то нравишься, а кому-то не нравишься. И если ты не проигрывал, всегда интересно посмотреть, как человек падает. Зрелищно же будет посмотреть, как чемпион падает? Тех, кто хочет, чтобы ты постоянно выигрывал, таких, наверное, процентов 15-20, — приводит слова Нурмагомедова «Матч ТВ».
Также Нурмагомедов отметил, что UFC потребуется год на организацию его реванша с Конором Макгрегором.
Как писал NEWS.ru, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что потребует максимального наказания для боксёра Георгия Кушиташвили, если его вина в уголовном преступлении будет доказана.
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