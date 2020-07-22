Нурмагомедов предложил Гейтжи подраться с Макгрегором

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В международный День бокса, который отмечается 22 июля, президент России Владимир Путин в поздравлении гостям и участникам праздничного фестиваля заявил, что данный вид спорта сейчас на подъёме в нашей стране и с каждым годом обретает всё больше последователей. Обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

Масштабный фестиваль уже прочно вошел в календарь физкультурных мероприятий России, вовлек в свою орбиту многочисленных энтузиастов. Его популярность — яркое свидетельство того, что массовый спорт в нашей стране на подъеме...