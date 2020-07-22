Нурмагомедов предложил Гейтжи подраться с Макгрегором

Менежер чемпиона Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что его подопечный дал согласие на бой Джастина Гейтжи и Конора Макгрегора за титул временного чемпиона.
Хабиб передал через меня Джастину, чтобы он подрался с Конором, но тот отказался. Макгрегор может быть запасным бойцом в этом противостоянии или подраться с Хорхе Масвидалем или Нейтом Диасом. Пока он нам не интересен. Ему нужно одержать несколько побед над сильными соперниками, — приводит слова Абдель-Азиза TMZ.com.
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