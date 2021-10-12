Нурмагомедов посмеялся над вручением медали за избиение дагестанцами

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов пошутил над Конором Макгрегором и вручением медали избитому дагестанцами в московском метро Роману Ковалёву. Соответствующий пост он опубликовал в сторис своего Instagram.

Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы? — написал Нурмагомедов на фото с изображением Макрегора, намекая на массовую драку в октагоне после их боя в Лас-Вегасе.

Поводом для шутки стала история с 25-летним Романом Ковалёвым, который, заступившись за девушку в метро, был жестоко избит тремя дагестанцами и попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично вручил пострадавшему ведомственную медаль «Доблесть и отвага».

Как сообщалось ранее, на пресс-конференции с участием экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова к нему подбежал мужчина, пожелавший обняться. Охранникам показалось, что незнакомец замахнулся на спортсмена, и они моментально бросились на его защиту.