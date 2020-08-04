Нурмагомедов показал фото подготовки к бою с Гейтжи

https://static.news.ru/photo/a488fb0e-cc74-11ea-ae8a-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действующий чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов показал, как готовится к бою с американцем Джастином Гейтжи.

Российский боец в своём микроблоге опубликовал несколько фотографий с тренировки. Он усердно готовится к предстоящей битве.

Вопросы всегда будут, их будет немало, самое главное, чтобы ты сам знал на них ответы. 80 дней до боя, — написал спортсмен в Instagram.

Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейтжи произойдёт 24 октября и станет главным событием турнира UFC 254. Турнир может состояться в Лас-Вегасе или на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Джастин Гейтжи завоевал титул временного чемпиона, победив в мае Тони Фергюсона, и стал обязательным соперником для Хабиба Нурмагомедова.

Как писал NEWS.ru, глава UFC Дэйна Уайт намерен посетить тренировочный лагерь Майка Тайсона при подготовке к бою с Роем Джонсом.