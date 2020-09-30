Нурмагомедов отказался участвовать в реалити-шоу с Макгрегором

Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, что руководство организации предлагало Нурмагомедову и Макгрегору стать тренерами реалити-шоу The Ultimate Fighter в случае победы Хабиба над Джастином Гейтжи.
На прошлой неделе Дэйна Уайт звонил мне и сказал: «Али, что ты думаешь, если в случае победы Хабиба он и Конор сделают The Ultimate Fighter на ESPN? Вчера я говорил об этом с Хабибом». Он ответил: «Этот человек — человеческий мусор, а когда ты трогаешь дерьмо, ты пахнешь дерьмом. Он не заслужил этот бой», — приводил слова Абдель-Азиза TMZ Sport.
Как писал NEWS.ru, боец UFC Зубайра Тухугов прокомментировал поражение на турнире UFC 253 от канадца Хакима Давуду.
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