Нурмагомедов отказался участвовать в реалити-шоу с Макгрегором

На прошлой неделе Дэйна Уайт звонил мне и сказал: «Али, что ты думаешь, если в случае победы Хабиба он и Конор сделают The Ultimate Fighter на ESPN? Вчера я говорил об этом с Хабибом». Он ответил: «Этот человек — человеческий мусор, а когда ты трогаешь дерьмо, ты пахнешь дерьмом. Он не заслужил этот бой», — приводил слова Абдель-Азиза TMZ Sport.