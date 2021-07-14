Нурмагомедов оценил перспективы Махачева выиграть титул UFC

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов оценил перспективы своего товарища по команде и близкого друга Ислама Махачева выиграть титул чемпиона организации в лёгком весе. Его слова приводит ESPN.

Ислам хорош во всём. Убеждён, что он на шаг впереди других ребят. Уверен, что он сможет победить Порье. Возможно, Дастин расстроится, но я в это верю, он может победить досрочно. Он способен перемолоть Чарльза Оливейру. Нам просто нужно время, — сказал Нурмагомедов.

Также Хабиб отметил, что Махачев подошёл к своему пиковому возрасту 30-32 года, и именно в этом возрасте Нурмагомедов выиграл самый крупный бой в истории UFC.

18 июля на турнире UFC в Лас-Вегасе Махачев сразится с бразильцем Тьягу Мойзесом и проведёт свой первый пятираундовый бой в карьере.

Как сообщалось ранее, экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о своём величии и сравнил себя с Фёдором Емельяненко.