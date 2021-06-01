Нурмагомедов не стал рисковать американской визой ради Абхазии

https://static.news.ru/photo/43c923b8-c2cb-11eb-866b-96000091f725_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от визита в Абхазию в Международный день защиты детей, так как в этом случае он мог бы лишиться американской визы, сообщает Государственный комитет Абхазии по делам молодёжи и спорту.

В связи с санкционным давлением со стороны США и Грузии, прямыми угрозами аннулирования американской визы, ограничения спортивной деятельности в UFC, расторжения контрактов в США, приезд Хабиба Нурмагомедова в Абхазию 1 июня в Международный день защиты детей отменяется, — говорится в заявлении.

Ранее Нурмагомедов подтверждал свой визит в телефонном разговоре с президентом Абхазии Асланом Бжанией, но был вынужден изменить свои планы. Несмотря на завершение карьеры, Нурмагомедов сохраняет хорошие отношения с руководством UFC и намерен продвигать туда лучших бойцов своей лиги Eagle FC.

Ранее бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов заявил, что его организацию Eagle FC не интересует проведение боя между тяжеловесом MMA Александром Емельяненко и рэпером Джиганом.