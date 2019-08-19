Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился с поклонниками секретом своего успеха.
Силой не берут, берут убеждённостью, — написал он на своей странице в Istagram менее чем за 3 недели до боя с Дастином Порье.
7 сентября в Абу-Даби Нурмагомедов проведёт первый бой в этом году и будет защищать свой титул против временного чемпиона UFC американца Дастина Порье.
Как сообщал News.ru, Хабиб Нурмагомедов поддержал своего товарища по команде Даниэля Кормье после поражения от Стипе Миочича.