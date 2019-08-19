https://static.news.ru/photo/aae98a9e-c262-11e9-b5c5-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился с поклонниками секретом своего успеха.

Силой не берут, берут убеждённостью, — написал он на своей странице в Istagram менее чем за 3 недели до боя с Дастином Порье.

7 сентября в Абу-Даби Нурмагомедов проведёт первый бой в этом году и будет защищать свой титул против временного чемпиона UFC американца Дастина Порье.

Как сообщал News.ru, Хабиб Нурмагомедов поддержал своего товарища по команде Даниэля Кормье после поражения от Стипе Миочича.