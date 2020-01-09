https://static.news.ru/photo/e68f09ce-3374-11ea-996b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов обратился к болельщикам перед боем с американцем Тони Фергюсоном.

Россиянин опубликовал в своём Instagram постер в стиле сериала «Игра престолов», где позади него на полу сидит ирландец Конор Макгрегор, которого он победил в 2018 году.

Давайте сделаем историю, — подписал Нурмагомедов публикацию.

Бой между американцем и россиянином состоится 18 апреля 2020 года на турнире UFC 249 в Нью-Йорке (США).

Ранее бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Фергюсон показал тренировку к бою против действующего чемпиона Нурмагомедова, писал NEWS.ru.