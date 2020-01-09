Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов обратился к болельщикам перед боем с американцем Тони Фергюсоном.
Россиянин опубликовал в своём Instagram постер в стиле сериала «Игра престолов», где позади него на полу сидит ирландец Конор Макгрегор, которого он победил в 2018 году.
Давайте сделаем историю, — подписал Нурмагомедов публикацию.
Бой между американцем и россиянином состоится 18 апреля 2020 года на турнире UFC 249 в Нью-Йорке (США).
Ранее бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Фергюсон показал тренировку к бою против действующего чемпиона Нурмагомедова, писал NEWS.ru.
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