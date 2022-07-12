«Нормально отнёсся»: Шлеменко оценил перенос боя с Исмаиловым Боец ММА Шлеменко: я нормально отнёсся к переносу боя с Исмаиловым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Шлеменко

Боец ММА Александр Шлеменко заявил, что нормально отнёсся к переносу боя с Магомедом Исмаиловым на декабрь и уже предполагал такой вариант, передаёт KP.RU. Он добавил, что теперь до встречи с Исмаиловым собирается провести два боя. Поединок с Магомедом должен был состояться в августе, но ему придётся восстанавливаться после операции на колене.

Нормально отнёсся к новости о переносе боя. Уже были подозрения, что Мага не успеет восстановиться. Перед его операцией мы созвонились на троих: я, Николай Клименко и Мага. Договорились, что бой будет в конце августа. И Мага сказал, что он успеет. Мол, он много раз делал операции, всё знает. Но легкое сомнение у меня тогда было, — сказал Шлеменко.

С кем именно он подерётся вместо Исмаилова, спортсмен не уточнил, только рассказал о кандидате — иностранце «не с ближнего зарубежья».

До этого Александр Шлеменко пообещал не проводить болевые приемы в бою с Магомедом, «потому что он с этой своей темой не сдаваться — руку ломать придётся». В активе 37-летнего Шлеменко 61 победа по правилам смешанных единоборств и 13 поражений. Исмаилов в MMA одержал 17 побед, потерпел три поражения и один бой свел вничью.