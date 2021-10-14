Немков рассказал, как Емельяненко потряс Молдавского на тренировке

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Российский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Ислам Махачев прокомментировал скандальную шутку Хабиба Нурмагомедова о награждении избитых дагестанцами и отметил, что многим выгодно развернуть её так, чтобы Хабибу было неудобно. Слова бойца приводит «Чемпионат».

Это была просто шутка в сторону Макгрегора. Это никакая не политика. Просто каждый понимает её по-своему. Каждый разворачивает как хочет. Кому-то хочется, чтобы её восприняли так, чтобы было неудобно Хабибу....