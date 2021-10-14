Немков рассказал, как Емельяненко потряс Молдавского на тренировке

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков на пресс-конференции накануне боя с Юлиусом Англицкасом рассказал, как Фёдор Емельяненко во время тренировки потряс временного чемпиона Bellstor в тяжёлом весе Тимоти Джонсона.
Больше Тимоти Джонсона отрабатывали ребята, которые не готовятся к боям: Валентин Молдавский и Виктор Немков. Я готовился по своей программе, но иногда тоже вставал в спарринги. Когда тебя прижимают к сетке, неважно соперник левша или правша. Основные ошибки Джонсона мы увидели, но бой пойдёт по-другому сценарию, потому что Фёдор и Валентин разные бойцы. Фёдор имеет нокаутирующий удар, а Валентин больше борется. Видел, когда Валентин пропустил от Фёдора, но он стоял в неудобной для себя стойке Тимоти Джонсона. В спаррингах мы редко падаем, но иногда нас болтает. Тогда Валентина повело, — рассказал Немков.
Как сообщалось ранее, в ночь с субботы на воскресенье в Финиксе пройдут полуфиналы Гран-при Bellator в полутяжёлом весе. Российский чемпион организации Вадим Немков вместо грозного нокаутёра и ветерана UFC Энтони Джонсона получил в соперники безвестного литовца Юлиуса Англицкаса, который в экстренном порядке вышел на замену.