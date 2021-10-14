Немков ответил на вопрос о возможном бое с блогерами и певцами

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков прокомментировал бой боксёра Александра Емельяненко с блогером Артёмом Тарасовым и объяснил, почему для него такие поединки в данный момент невозможны. Немков отвечал на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, посвящённой его предстоящему бою с Юлиусом Англицкасом.

Для него это лёгкие деньги. Он чуть-чуть потренировался, кого-то побил, не затрачивая на это много сил и здоровья. Когда дерёшься с бойцом-профессионалом, здоровья на это уходит больше. Мне такие поединки пока неинтересны, потому что я являюсь чемпионом Bellator. Да и блогеры и певцы видят, что я нахожусь в хорошей форме и не вызывают меня, в отличие от того же Александра, который на год пропадал из виду, — сказал Немков.

Бой Немкова и Англицкаса пройдёт 16 октября в Финиксе (США) и станет главным событием турнира Bellator 268. Его победитель выйдет в финал Гран-при тяжеловесов, победитель которого получил миллион долларов.

Как сообщалось ранее, Немков рассказал, как Фёдор Емельяненко во время тренировки потряс временного чемпиона Bellator в тяжёлом весе Тимоти Джонсона.