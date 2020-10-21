Не злите Драго: русский гигант ответит на оскорбления фанатов нокаутом

24 октября в Абу-Даби пройдёт грандиозный турнир UFC 254, главным событием которого станет титульный бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейтжи. Помимо чемпиона UFC, нас ждут яркие поединки с участием ещё четырёх россиян — Александра Волкова, Магомеда Анкалаева, Лианы Джоджуа и Александра Яковлева. NEWS.ru разбирает расклад сил во всех главных противостояниях субботнего вечера.

Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейтжи. Титульный бой в лёгком весе. Шансы 75% на 25%

Как и двое предыдущих соперников Нурмагомедова, Гейтжи — яркий представитель ударной техники, но при этом он сам имеет крепкую борцовскую базу, которую практически не задействовал в ММА. Этот «рояль в кустах» позволяет многим экспертам считать его самым сложным соперником для Хабиба, однако мы разбирали, почему Гейтжи на самом деле не несёт ему большой угрозы. Кроме того, отличительная черта обоих бойцов состоит в том, что они умеют навязывать соперникам удобный для себя ход боя и ломать как в моральном, так и в физическом смысле. Нурмагомедов будет действовать в привычном стиле: давить и изматывать, бороться и душить. Скорее всего, бой завершится к четвёртому раунду в его пользу, как и два предыдущих. Шансы Гейтжи наиболее велики будут в начале поединка и в стойке, где Нурмагомедову будет непросто сдержать его ударный напор и бронебойные лоу-кики. Однако Хабиб не раз доказывал, что защищаться в стойке от ударников умеет.

Роберт Уиттакер — Джарред Каннонье. Бой в среднем весе. Шансы 50% на 50%

Победитель этого боя станет официальным претендентом на принадлежащий Исраэлю Адесанье титул в среднем весе. Уиттакер год назад проиграл нигерийцу практически без шансов, а потому кандидатура Каннонье кажется более интересной. Примечательно, что оба соперника пришли в средний вес с разных сторон. Каннонье одно время выступал даже в тяжах, а Уиттакер — в полусреднем весе, а потому преимущество в габаритах и физической мощи будет на стороне американца, сметающего в последних боях со своего пути всех соперников. Он типичный универсальный боец с тяжёлым ударом и хорошими борцовскими навыками, который к 36 годам вышел на пик своих физических возможностей. Козыри Уиттакера — это кикбоксерская техника, работа с дистанции, постоянное передвижение и уход с линии ударов, но тяжелейшие битвы с Йоэлем Ромеро и Адесаньей оставили сомнения в его нынешних способностях хорошо держать удар.

Александр Волков — Уолт Харрис. Бой в тяжёлом весе. Шансы 65% на 35%

После достойного и немного обидного поражения от Кёртиса Блейдса Волкову кровь из носу нужно реабилитироваться. К тому же фанаты устроили ему жёсткую обструкцию в соцсетях за неумение защищаться от тейкдаунов и неспособность изменить ход неудачного боя. В этот раз пандемия не наложила такого отпечатка на его подготовку, и Александр должен быть в оптимальном состоянии. Его соперник уступил Алистару Овериму на фоне непростых условий подготовки. В конце прошлого года он потерял приёмную дочь и долго приходил в себя от душевной травмы. Харрис ростом почти не уступает двухметровому Волкову и превосходит его в физической и ударной мощи. От Александра потребуется предельная концентрация и работа в своём стиле на дистанции. Если он не повторит своих ошибок в бою с Дерриком Льюисом и проведёт умный бой, то должен будет обыграть темнокожего гиганта. При этом ему по силам добить Харриса как в стойке, так и в партере.

Магомед Анкалаев — Ион Куцелаба. Бой в полутяжёлом весе. Шансы 70% на 30%

В феврале их поединок завершился за 38 секунд, так как после коронного хай-кика Анкалаева Куцелаба исполнил «танец маленьких утят», а рефери не догадался, что это актёрская игра Молдавского Халка с целью заманить соперника в ловушку, и остановил поединок. По справедливости говоря, с этим он действительно поторопился, но UFC не стала изменять исход боя (учитесь, российские промоутеры), а назначила немедленный реванш. История с ним до сих пор напоминает «день сурка», и до последнего не верится, что бой, который переносился четыре раза, состоится. По правде говоря, вся эта тягомотина не на руку Анкалаеву, который должен пройти этого соперника на классе и дальше биться за право оказаться в топ-10 рейтинга UFC. Потенциал у заслуженного мастера спорта по ММА огромный, а потому он рано или поздно заставит судью снова остановить поединок. Некоторые шансы оставим Куцелабе лишь в случае возможной недооценки соперника и лаки-панча.

Лиана Джоджуа — Миранда Маверик. Бой в наилегчайшем весе. Шансы 25% на 75%

После того как грузинка с российским паспортом сломала руку проходной румынской сопернице и закрыла первое поражение в UFC, матчмейкеры подготовили ей серьёзное испытание. Молодая и перспективная американка Маверик сама заломает кого хочешь. ММА девушка увлеклась после просмотра боёв Ронды Роузи на телевидении, изучала джиу-джитсу и с 18 лет ведёт профессиональную карьеру. Это будет её дебют в UFC, но прежде чем попасть сюда, она выиграла турнир-восьмёрку в женской лиге Invicta и побила опытную Перл Гонсалес. Как и Джоджуа, она невысокая для своего веса и делает акцент на борьбу, при этом благодаря занятиям кикбоксингом и муай-тай заметно прибавила в последнее время и в стойке. Где бы ни проходил этот бой, Лиане будет крайне непросто.

Александр Яковлев — Хоэль Альварес. Бой в лёгком весе. Шансы 40% на 60%

Этот поединок должен стать определяющим для всей карьеры Яковлева. В случае неудачи у него будет четыре поражения в пяти боях, и его наверняка попросят из организации. Дерётся в последнее время Александр нечасто, а потому сложно предсказать, в какой форме он подойдёт к поединку. Его соперник, испанец Хоэль Альварес, весьма неудобен для Яковлева. После поражения от Дамира Исмагулова он отметился двумя досрочными победами. Как и Яковлев, он очень высокий для лёгкого веса (191 см) и отлично владеет джиу-джитсу. Любящий проводить тейкдауны россиянин должен быть очень осторожен, так как коронные приёмы — треугольник, гильотина и рычаг локтя — испанец проводит из положения снизу. А лучше и вовсе порубиться с ним в стойке, где, как показал Исмагулов, Альварес не несёт такой большой угрозы. Кстати, и второй поединок с российским бойцом он проиграл. В 2015 году на турнире М-1 его нокаутировал Али Абдулхаликов.