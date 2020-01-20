Общий заработок ирландского бойца UFC Конора Макгрегора после поединка с американцем Дональдом Серроне, которого он победил за 40 секунд, составил $78 млн, пишет
Издание отмечает, что с учётом того, что Конор победил американца нокаутом в первом раунде, получается, что ирландец заработал почти по $2 млн за каждую секунду поединка. Официальный же гонорар за бой с Серроне составил $3 млн, а большую часть общей суммы он заработал от продажи просмотров боя.
Ранее президент UFC Дэна Уайт рассказал, сколько денег заработал чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов за предыдущие бои, писал NEWS.ru.
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