https://static.news.ru/photo/970f7ec2-3b69-11ea-96b5-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: AP/TASS

Общий заработок ирландского бойца UFC Конора Макгрегора после поединка с американцем Дональдом Серроне, которого он победил за 40 секунд, составил $78 млн, пишет издание Lad Bible.

Издание отмечает, что с учётом того, что Конор победил американца нокаутом в первом раунде, получается, что ирландец заработал почти по $2 млн за каждую секунду поединка. Официальный же гонорар за бой с Серроне составил $3 млн, а большую часть общей суммы он заработал от продажи просмотров боя.

Ранее президент UFC Дэна Уайт рассказал, сколько денег заработал чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов за предыдущие бои, писал NEWS.ru.