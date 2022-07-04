«Мы — джиу-джитсу, и нам завидуют»: разговор с мастером популярного спорта Интервью, после прочтения которого вы захотите заняться БЖЖ

Фото: Социальные сети

Российский спортсмен, чемпион России по джиу-джитсу Дауд Адаев

В последние годы популярность бразильского джиу-джитсу возросла. Сотни академий, миллионы последователей по всему миру — этот вид единоборств имеет колоссальный спрос как среди взрослых, так и детей. Но что мы знаем о БЖЖ? Наверняка сведений не так много, как о его «собратьях» дзюдо, самбо и вольной борьбе. Пора это исправлять. NEWS.ru пообщался с черным поясом по бразильскому джиу-джитсу, тренером и основателем академии Checkmat Russia Даудом Адаевым. Что это за борьба такая? В чем ее привлекательность? Как получилось, что бразильское джиу-джитсу оставило в тени «мастодонтов единоборств»? Ответы на эти и многие другие вопросы — в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

— Бразильское джиу-джитсу стремительно развивается в последние годы. В чем феномен этого вида боевого искусства? Почему люди выбирают БЖЖ, а не классические направления, как самбо, дзюдо и карате?

— Действительно, бразильское джиу-джитсу развивается очень быстро. Люди толпами идут в залы, увлекаются этим видом единоборств. Джиу-джитсу — это молодой вид спорта, и основная привлекательная сторона этих единоборств в том, что ими можно заниматься в любом возрасте. У нас в зале занимаются дети и взрослые. Например, есть люди в возрасте 55 лет. И все себя очень комфортно чувствуют.

Джиу-джитсу — это менее травмоопасный вид спорта: отсутствуют какие-то прямые удары, которые есть в боксе, в рукопашном бое и подобного рода единоборствах. Возьмем дзюдо или вольную борьбу. Это красивые виды, очень зрелищные, но в этих единоборствах есть амплитудные броски. С возрастом эти броски подразумевают получение травм плеча, локтевых суставов, ключичных костей. То есть это очень опасно. С возрастом наше тело становится очень хрупким, и эти броски могут привести к нежелательным повреждениям.

Также играют роль стильная история и комьюнити. Допустим, я, будучи джитсером, могу приехать в любой зал в мире по БЖЖ — и меня там встретят достаточно добродушно. Отсутствует какая-то грубо соревновательная история. Меня не будут пытаться сломать в другом зале. Наоборот, им станет интересно, где я тренируюсь, под чьим руководством получал свой пояс.

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— Какую роль в популяризации БЖЖ сыграли ММА? Как мы знаем, бойцы смешанных единоборств активно обращаются к техникам из БЖЖ.

— ММА сыграли очень большую роль в популяризации БЖЖ. Потому что в ММА очень часто присутствуют какие-то болевые приемы, элементы из БЖЖ, в том числе осуществление контроля: бокового, маунта, бэк-контроля (когда заходят за спину, переворачивают соперника). Все эти техники очень четко прослеживаются в БЖЖ и накладываются на ММА. Если мы возьмем первые турниры UFC, мы можем заметить, что еще семья Грейси, которая стояла у истоков БЖЖ, показывала, насколько джиу-джитсу эффективно в клетке, когда можно делать практически все что угодно.

— А в какой конкретно момент БЖЖ в России стало набирать обороты? Можешь обозначить временной промежуток?

— Мы сейчас находимся в том периоде, когда БЖЖ делает максимальный рывок. Мы находимся на гребне волны развития, и эта волна продолжает подниматься. По истечении пяти-шести лет детишки, подростки, которые сейчас занимаются БЖЖ, начнут конкурировать с представителями международных академий, у которых сложилась своя определенная методология. Да, сейчас в России очень крутой подъем БЖЖ, но мы пока только наступаем на пятки США, Бразилии. Безусловно, уже появились спортсмены, которые выступают на высоком уровне и показывают хорошие результаты. Но чтобы их было больше, нужно время. В течение этого времени будет формироваться методология, преподавание, грамотная подача материала для подрастающего поколения.

— В чем отличие БЖЖ в России от БЖЖ в других странах? Можно ли сказать, что в США идет уклон больше на соревновательную составляющую?

— В США достаточно много черных поясов. Это тоже своего рода дает толчок в развитии как спортсменов, так и любителей. Сейчас на просторах русского интернета можно найти обучающий материал. В наше время такого не было. Мы смотрели обучалки на английском языке, которых было мало. Весь материал поступал из-за границы.

Что интересно, у многих россиян и вообще людей с постсоветского пространства складывается стереотипное восприятие спорта. Для нас спорт, в частности борьба, ассоциируется с агрессивной работой, агрессивной тренировкой, с упахиванием в зале. А в США мы можем найти разные ветки БЖЖ. Кто-то приходит на джиу-джитсу, чтобы просто потусоваться в зале, найти себе какое-то хобби, которое будет помогать абстрагироваться от жизненных проблем, рутины.

Следующее направление — это фитнес. Такой категории людей не нужно БЖЖ как спорт, им нужно просто держать себя в тонусе, хорошо выглядеть. При этом им скучно просто так тягать железо, поэтому они находят интерес в занятии БЖЖ. Также одна из веток — это самооборона. В США и в Арабских Эмиратах многие «спецуры» используют БЖЖ в качестве самообороны. Существуют много женских групп. Обучают, как выбираться из захватов, когда какой-то бандит может схватить, начать отбирать сумку.

Фото: Социальные сети Дауд Адаев

И, естественно, есть профессиональное ответвление. Кто-то находит для себя джиу-джитсу как спорт. Эти люди подходят уже профессионально ко всей этой истории. Постоянно посещают тренировки, зачастую несколько раз в неделю. Они работают с железом, борются. Это в том числе одна из фишек стремительного развития БЖЖ.

— А какое направление преобладает в России? Можно ли сказать, что у нас пока доминирует составляющая хобби?

— БЖЖ несет в себе модный тренд. Многие уже устали от старых советских залов, этих кругов красного и синего цвета, совдеповских школ, от тренеров, которые сидят на стуле с журнальчиками. Это не камень в огород самбо, дзюдо и вольной борьбы. Просто немного изменились потребности людей. Люди хотят чего-то нового, красочного, интересного, модного, стильного. Занятия по БЖЖ дают все это. БЖЖ меняет взгляд людей на то, какой может быть борьба, единоборства. Ко мне часто приходят опытные спортсмены, которые занимались айкидо, дзюдо, самбо, рукопашными боями. Причем многие мастера спорта. И они задерживаются в БЖЖ, потому что им нравится эта атмосфера. Несмотря на соперничество, соревновательный дух, все равно присутствует дружеская обстановка.

— А как ты думаешь, эта мейнстримная, модная составляющая не замедляет процесс развития БЖЖ как спорта?

— Не мешает. Наоборот, только положительно влияет. Потому что спрос растет, много соревнований проводится. Сейчас в России организовалось немало профессиональных лиг по БЖЖ. Наши и международные лиги (AJP, IBJJF) проводят турниры у нас в стране и в странах СНГ. ACB bjj — это российская лига, которая на очень высоком уровне организовывает турниры по всему миру. В том числе с очень крутыми денежными призами, которые привлекают многих спортсменов. Существуют также такие профессиональные лиги, как UWW по грепплингу и джиу-джитсу не-ваза. Эти две лиги присваивают разряды: кандидат в мастера спорта, мастер спорта. То есть все разряды, которые есть в других видах единоборств, их стали присваивать и в БЖЖ. Поэтому развитие идет с обеих сторон. И одно другому не мешает.

Единственное, что может тормозить БЖЖ, — это отношение мастодонтов единоборств, как дзюдо и самбо. Когда они видят, насколько круто и стремительно развивается вся эта история, они начинают немного завидовать. А так в России уже очень много ребят, которые имеют разряды мастеров спорта, заслуженных мастеров спорта.

— Ты в самом начале сказал, что джиу-джитсу — это единоборство для всех. А есть ли какая-то категория людей, которым точно противопоказана эта история?

— БЖЖ может заниматься абсолютно любой человек. Объясню почему. Джиу-джитсу учит человека «выпутываться» и находить решения в очень сложных ситуациях. Эти ситуации могут подразумевать не только нахождение в каких-то сильных захватах, удушающих приемах, болевых воздействиях на разные части тела. Ситуации также могут быть связаны с ограниченными возможностями человека. Это отсутствие какой-либо конечности или наличие какой-то травмы. Сейчас проводится огромное количество турниров для людей с ограниченными возможностями по БЖЖ. У лиги AJP, например, есть отдельная категория для таких людей. Поэтому заниматься могут все. Должна быть какая-то особенная болезнь, что-то очень серьезное, чтобы помешать этому.

— Самый минимальный и самый максимальный возраст, который ты встречал в БЖЖ?

— Самый минимальный — три года, максимальный — 85–90. Абсолютно спокойно.

— Три года? Не слишком рано для детей? И насколько это безопасно? Ведь в БЖЖ, кроме прочего, используются удушающие приемы, заломы.

— Можно отдавать в этом возрасте детей. Им в основном дают какие-то базовые броски, элементы. Детям запрещено делать болевые приемы во многих лигах, чтобы избежать травм в детском возрасте. В этом смысле детские дивизионы имеют много ограничений. В том числе ограничения существуют в дивизионе белых поясов, так как это новички. Они иногда бывают не подготовлены. Ограничения могут обезопасить от нежелательных травм, которые могут помещать тренировочному процессу и вообще пути в джиу-джитсу.

Фото: Социальные сети Тренировка с детьми

— В самом начале ты отметил, что БЖЖ — это менее травмоопасный вид единоборств, но совсем без травм явно не обходится. Какие травмы наиболее распространены?

— Это действительно менее травмоопасный вид единоборств. Было целое исследование относительно опасности получения травмы. Ученые пришли к выводу, что БЖЖ не так травмоопасен и здесь мало серьезных травм. В основном травмы связаны с небольшими растяжениями. Например, локтевых суставов, плечевых, легкие вывихи.

На профессиональном уровне, конечно, могут быть более серьезные травмы, связанные с коленным суставом или смещением шейных позвонков. Но для этого прямо нужно постараться. Почему он менее травмоопасный? Потому что в джиу-джитсу мы можем постучать — стук по партнеру, по татами или какая-то вербальная сдача. Эта сдача может обезопасить нас от получения какого-то повреждения. Но нужно понимать, что травмоопасность в том числе зависит от эго человека, который борется. Если у нас какое-то завышенное эго, мы можем получить травму, не постучав и дав человеку сделать прием.

— Сколько часов в день и дней в неделю нужно заниматься БЖЖ, чтобы в принципе чувствовать себя комфортно, уверенно в этом виде единоборств?

— Все зависит от целей. Если ты начинающий спортсмен, то нужно заниматься минимум два-три раза в неделю, и тренировки должны длиться час. У нас в академии занятия идут полтора часа для взрослых, час — для детей. Большой уклон делается на разминку, чего я не видел за границей. В США, например, такого нет. В этом смысле на нас повлияли классические виды единоборств. У нас в стране очень серьезные разминки: сильные, энергозатратные. Возможно, это отчасти связано с климатическими условиями, в которых мы живем. У нас большую часть времени бывает холодно. Нужно хорошо разогреться, размяться, чтобы не получить травму.

Есть профессионалы, которые хотят достичь более высоких результатов, соответственно, это уже каждодневные тренировки, зачастую по два раза в день — утром и вечером. Тренировки также делятся на работу в тренажерном зале и на ковре. Работа с резиной, наброс коронных техник, каких-то связок-комбинаций и, конечно, спарринги. Это уже профессиональный подход, где нужно выстраивать тренировочный процесс и относиться к этому достаточно серьезно. А так, занятия три раза в неделю — это стандартный набор бойца, который позволяет увидеть результат, получить удовольствие от процесса и дает время на восстановление.

Фото: Социальные сети Клуб единоборств TIGER

— Насколько важно, приходя в БЖЖ, уже иметь базу единоборств? Или можно добиться успеха в джиу-джитсу, придя в него с нуля?

— Наличие базы облегчает нам вход в БЖЖ. Но для некоторых, для более мастеровитых, опытных ребят это может быть проблемой. Когда ко мне приходили взрослые студенты, которые имели очень хороший, профессиональный набор техник и хорошее видение борьбы в целом, их было тяжело переучивать. Иногда новичков, у которых нет как таковой базы, но есть хорошие физические данные, легче обучить, чем профессионального дзюдоиста или самбиста. У профессионалов уже какая-то заложенная механика действий, мышцы подготовлены на определенные техники, движения, и их нужно переучивать, переламывать и выстраивать новое.

— В чем главное отличие и главная особенность БЖЖ в сравнении с другими видами единоборств?

— Принципиальная особенность БЖЖ — это законченная борьба. То есть борьба, которая имеет начало и конец. Чего я не могу сказать о дзюдо и вольной борьбе. В дзюдо и вольной борьбе основная задача — положить соперника на лопатки. Сделав бросок на лопатки и зафиксировав оппонента на несколько секунд, мы получаем чистую победу. В БЖЖ помимо бросковой техники существуют болевые приемы. Броски приносят определенное количество балов (обычно два), но после броска борьба продолжается, она не останавливается на этом. Основное действие в БЖЖ происходит в партере, когда уже начинается возня на земле и люди делают болевые приемы. Главная цель — провести прием, который приведет к сдаче соперника.

— Какого максимального результата в БЖЖ со спортивной точки зрения можно добиться?

— Максимальный результат в БЖЖ для ребят, которые хотят заниматься на профессиональном уровне, — это выступление за национальную команду и выступление на чемпионате мира. Ты можешь заявить о себе на весь мир, став чемпионом, показав результат, получив награду высшей пробы. К сожалению, пока джиу-джитсу не является олимпийским видом спорта, но над этим люди работают. Не так много осталось ждать.

— В России есть возможности для того, чтобы добиться внушительных высот в БЖЖ?

— В России есть множество турниров, которые могут помочь спортсмену вырасти. Выступая на районных, городских соревнованиях, мы выходим на национальные турниры и затем на международные, где можем побороться с ребятами из Бразилии, США, Эмиратов и восточных стран. Очень много турниров, очень много возможностей для джитсеров любого возраста.

Фото: Социальные сети Академия бразильского джиу-джитсу

— Ты отметил, что мы в скором времени увидим БЖЖ в олимпийской семье. Твой прогноз, когда это случится?

— Я бы поставил где-то около 10 лет. В течение 10 лет сформируется пул людей, которые будут конкретно двигать наш спорт в этом направлении. Этот пул уже формируется, идет работа. Например, не так давно приглашали представителей олимпийского комитета в ОАЭ на чемпионат мира, показывали то огромное количество участников, которое приехало на турнир со всего мира. Иногда на подобных соревнованиях бывает около четырех-пяти тысяч участников. Можете себе представить масштабность турнира, когда на ЧМ приезжает пять тысяч человек и состязания проходят не два-три дня, а всю неделю? И на этих соревнованиях выступают спортсмены начиная от трехлетнего возраста и заканчивая взрослыми людьми, которым за 60 лет. Они выходят на татами, соревнуются и получают удовольствие. И все это проходит на очень высоком уровне. Масштаб невероятный.