Молдавский победил Нельсона в Bellator

https://static.news.ru/photo/52e533be-e428-11ea-9c25-fa163e074e61_660.jpg Валентин Молдавский Фото: instagram.com/valentin_moldavskii_official/

Российский тяжеловес Валентин Молдавский (10-1) победил по очкам 44-летнего американского ветерана Роя Нельсона (23-19) на турнире Bellator 244 в Анкасвилле (США).

Нельсон с первых секунд боя начал клинчевать, но Молдавский не спасовал перед более тяжёлым оппонентом, а в концовке первого раунда россиянин разбил его в стойке. Преимущество в скорости позволяло Молдавскому и в последующих раундах вести ход боя, а Нельсон лишь безуспешно пытался переводить бой в партер. При этом американец выдерживал жёсткие удары Молдавского, уходя в глухую защиту. Все трое судей отдали победу Молдавскому со счётом 30:27.

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