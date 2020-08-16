Экс-чемпион Bellator Минаков сравнил Емельяненко и Миочича

https://static.news.ru/photo/aa946558-e072-11ea-b317-fa163e074e61_660.jpg Виталий Минаков Фото: vitalyminakov/instagram.com

Экс-чемпион Bellator, российский тяжеловес Виталий Минаков оценил достижения в ММА соотечественника Фёдора Емельяненко выше, чем действующего чемпиона UFC Стипе Миочича.

Я отдаю предпочтение Федору не потому, что он мой земляк. Мне раньше Крокоп нравился даже больше — я сначала начал следить за ним. Но Федор был более универсальным. Он был единственным, кто мог доминировать во всех аспектах. Если рассматривать Федора и Миочича с точки зрения универсальности, на мой взгляд, Федор более универсальный, — приводит слова Минакова «Спорт-Экспресс».

Боец отметил, что только UFC не признаёт Емельяненко величайшим тяжеловесом, но Миочича забудут уже завтра, а о Фёдоре говорят и продолжат говорить.

Как писал NEWS.ru, 41-летний американец Даниэль Кормье объявил о завершении карьеры после поражения в поединке за титул чемпиона UFC от Стипе Миочича на турнире UFC 252.