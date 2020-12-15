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Повезло, что проиграл: менеджер Хабиба пожелал Фергюсону «хорошей пенсии»

19:20, 15 декабря 2020 144
Тони Фергюсон Тони Фергюсон Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look press

Менеджер бойца Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз выступил с жёстким обращением к американцу Тони Фергюсону. Он заявил, что россиянин непременно одолел бы его, случись им встретиться на ринге.

Абдель-Азиз пожелал оппоненту «хорошей пенсии».

Тебе повезло, что ты проиграл. Хабиб искалечил бы тебя. Ты знаешь это, я знаю это, и теперь весь мир знает это, — написал менеджер Нурмагомедова в Twitter.

12 декабря бразильский легковес Шарлес Оливейра (30-8) победил единогласным решением судей Фергюсона (25-5) в бою в Лас-Вегасе. Для Фергюсона второе поражение подряд означает прощание с мечтой о чемпионстве в лёгком весе.

Как писал NEWS.ru, руководитель UFC Дэйна Уайт заявил, что поклонники могут уже не увидеть Тони Фергюсона в его прежней форме после второго подряд поражения бойца.

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