«Масштаб победы не описать словами»: Михалкин оценил бой Бивола и Канело Игорь Михалкин: Бивол играючи одержал победу мирового масштаба

Игорь Михалкин / Фото vk.com/igormikhalkinboxing

Бывший чемпион мира по версии IBO в полутяжёлом весе Игорь Михалкин в разговоре с NEWS.ru оценил победу Дмитрия Бивола над Саулем Альваресом. Экс-претендент на титул WBO считает, что россиянин совершил историческое событие, выиграв у Канело.

Лично я предполагал, что у Бивола есть всё, чтобы выиграть у Канело и сделать эту сенсацию, которую он сегодня и сделал и к которой далеко не все были готовы. А как показал сам бой, это выглядело достаточно легко для Димы и играючи, без каких-то сложных моментов, — сказал Михалкин.

Также спортсмен сообщил, что Бивол был верен своему стилю бокса, а масштаб достижений Дмитрия «трудно описать словами».

Как всегда в исполнении Бивола: максимально чётко, расчётливо, без лишних движений! А вообще масштаб победы в глобальном смысле какой-то супермегакрутой, что словами не описать. Как мне кажется, это историческое событие и Бивол вписал себя в историю бокса, выиграв у такого боксёра, — добавил Игорь.

Бой Бивола и Альвареса завершился победой россиянина судейским решением. Все трое судей — Дэйв Моретти, Стив Вайсфельд и Тим Читхэм — отдали победу Биволу со счётом 115:113.

Таким образом, Бивол одержал 20-ю победу в 20 поединках. 11 раз он брал верх досрочно. Для Альвареса это поражение стало вторым в карьере при 57 победах, из которых 39 были досрочными. Ещё две встречи мексиканец свёл вничью.