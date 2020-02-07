Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал положительный тест борца-тяжеловеса Биляла Махова, у которого в пробе нашли гормон роста
По Махову ждём его аргументаций. У нас нет понимания, зачем это было сделано. Вот, к чему приводит излишняя свобода, — заявил Мамиашвили в беседе с журналистами.
По действующему кодексу WADA Махову грозит дисквалификация на четыре года, что с учётом возраста борца с большой вероятностью будет означать окончание карьеры.
Как сообщал NEWS.ru, боксёр первого тяжёлого веса Евгений Тищенко проведёт вторую защиту принадлежащего ему титула интерконтинентального чемпиона по версии WBO.
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