https://static.news.ru/photo/b7177338-49aa-11ea-b21f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мамиашвили Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал положительный тест борца-тяжеловеса Биляла Махова, у которого в пробе нашли гормон роста

По Махову ждём его аргументаций. У нас нет понимания, зачем это было сделано. Вот, к чему приводит излишняя свобода, — заявил Мамиашвили в беседе с журналистами.

По действующему кодексу WADA Махову грозит дисквалификация на четыре года, что с учётом возраста борца с большой вероятностью будет означать окончание карьеры.

Как сообщал NEWS.ru, боксёр первого тяжёлого веса Евгений Тищенко проведёт вторую защиту принадлежащего ему титула интерконтинентального чемпиона по версии WBO.