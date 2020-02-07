https://static.news.ru/photo/f21e3caa-49a0-11ea-b247-fa163e074e61_660.jpg Евгений Тищенко Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Российский боксёр первого тяжёлого веса Евгений Тищенко (6-0) проведёт защиту интерконтинентального титула WBO против француза Оливье Вотрена (16-3-1).

Как сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions, бой пройдёт 7 марта в рамках вечера бокса в Екатеринбурге, главным событием которого станет поединок Мухаммада Якубова и Томаса Рохаса за интернациональный пояс WBC.

Для Тищенко это будет вторая защита пояса против соперника, входящего в пятёрку лучших боксёров своего веса во Франции, который в прошлом году проиграл раздельным решением Юрию Кашинскому.

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