https://static.news.ru/photo/b7695fee-4915-11ea-a4e3-fa163e074e61_660.jpg Георгий Кушиташвили Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, которого подозревают в нападении на сотрудника Росгвардии, сидит в четырёхместной камере.

Член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший спортсмена, сообщил, что в ней есть телевизор и холодильник. По его словам, Кушиташвили собирается выучить английский язык благодаря своим соседям по камере. Кроме того, боксёр ждёт, когда ему придут средства на лицевой счёт. Ими он будет оплачивать спортивную комнату с тренажёрами, пишет RT.

Как писал NEWS.ru, ночью 1 февраля Кушиташвили вместе с другом задержали сотрудники Росгвардии на Фрунзенской набережной и при обыске обнаружили свёрток с наркотиками — примерно 0,5 грамма кокаина. Вероятно, за молодыми людьми служители правопорядка следили, чтобы взять с поличным.

Кушиташвили решил оказать сопротивление и на одном из сотрудников продемонстрировал боксёрские навыки. Военный суд постановил заключить боксёра под стражу. Теперь ему грозит заключение до 10 лет, а Федерация бокса России уже исключила его из списков членов сборной команды.