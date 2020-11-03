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Мамиашвили прокомментировал отказ США и Японии от участия в ЧМ по борьбе

15:37, 03 ноября 2020
Михаил Мамиашвили Михаил Мамиашвили Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал о подготовке к чемпионату мира по борьбе, который в декабре должен пройти в Сербии, и прокомментировал отказ от участия в чемпионате мира команд США и Японии.

Мы сделаем всё, чтобы принять участие в чемпионате мира, если он состоится. Считаю, это правильная позиция — провести эти соревнования, соблюдая все меры безопасности в Сербии. К решению США и Японии отказаться от участия в чемпионате мира все отнеслись с пониманием. В каждой весовой категории должны быть принципиальные схватки с участием других лидеров мировой борьбы, — ответил Мамиашвили на вопрос корреспондента NEWS.ru на пресс-конференции.

Также функционер отметил, что по словам президента Объединённого мира борьбы, более 70 стран выразили желание принять участие в чемпионате.

Как писал NEWS.ru, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили анонсировал участников предстоящего международного турнира по борьбе «Гран-при Москвы», который станет первым международным соревнованием после пандемии.

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