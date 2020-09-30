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Единоборства

Макгрегор в одиночку воюет с UFC: почему звезду ждёт крах и забвение

Благотворительные бои с Пакьяо и Порье никогда не заменят сияния октагона
15:23, 30 сентября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пока ещё самый популярный боец ММА в мире Конор Макгрегор, как и ожидалось, в третий раз решил уйти с «пенсии». Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях обвинил руководство организации в нежелании давать ему драться и высказал намерение продолжить карьеру вне октагона. Ради этого он согласен выйти в ринг против чемпиона по боксу Мэнни Пакьяо или схлестнуться в Ирландии с Дастином Порье, а также зовёт на помощь главу корпорации Walt Disney. Но даже одной яркой звезде не под силу в одиночку сломать стену, которая не гниёт изнутри, а крепнет год от года.

Опубликованная переписка как объявление войны

Когда летом Макгрегор в третий раз объявил об отставке, это было уже неинтересно, как в первый раз, и не смешно, как во второй. Очевидно, что таким образом он снова подогревал угасающий интерес к своей персоне и констатировал факт, что очередные переговоры с UFC зашли в тупик. Сейчас, когда бойцовская индустрия почти вернулась на уровень до пандемии и готова ловить крупную рыбу, ирландец вернулся в дело и для начала сделал контрольный залп по своему пока ещё работодателю, опубликовав личную переписку с ним.

Дэйна Уайт там предстаёт не в лучшем свете, так как выясняется, что Макгрегор был готов активно драться в 2020 году, а ему этой возможности не дали. Обе стороны спора говорят намёками на полуправду, потому верить каждой из них на слово — больший риск. В частности, Конор утверждает, что после победы над Дональдом Серроне он был готов подраться с Диего Санчесом, однако UFC не позволил ему сделать это.

Но дьявол тут кроется в деталях. Какой гонорар хотел ирландец получить за бой с пробитым ветераном, который недавно безвольно проиграл очередному середняку? Если такой же, как за поединки с Хабибом, другими топами и место в главном бою номерного турнира, то реакция UFC понятна. В отличие от PRIDE, где в промежутках между поединками с топами Фёдору Емельяненко скармливали сомнительную мешковину вроде Зулузинью и второсортных японцев, в октагоне так шутить не принято. При этом Макгрегор отказался быть запасным в противостоянии Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона и затем выйти на замену чемпиону. В случае успеха реванш с россиянином был бы у него в кармане. Неудивительно, что ни один из топовых бойцов Конора пока не поддержал, в то время как Джастин Гейтжи и Даниэль Кормье уже выступили в поддержку UFC.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поиск запасного аэродрома

Сейчас Макгрегор активно ищет площадку, на которой он мог бы провести большой бой и тем самым заткнуть бывшего босса за пояс. Ситуация усугубляется пандемией. В условиях закрытых трибун и общего экономического кризиса сложно ожидать, что состоятельные инвесторы вложатся в перспективный стартап или дадут денег на разовое и заведомо убыточное шоу. У других игроков в отрасли Bellator, BKFC или One просто не хватит денег на такую звезду. Остаётся уповать на благотворительные проекты и возвращение в бокс.

После боя с Мейвезером желанной целью для себя Макгрегор называл поединок с Мэнни Пакьяо, 41-летним филиппинцем, который значительно уступает ему в габаритах. При этом Пакмен достаточно хорош, чтобы и сейчас боксировать на высочайшем уровне, владея чемпионским поясом WBA. Конор уже предложил ему благотворительный бой на Ближнем Востоке в поддержку пострадавших от коронавируса на Филиппинах и уже объявил об успешных переговорах, однако команда Мэнни высказалась об этом более сдержанно.

Конор сегодня выпил виски раньше обычного. Этот бой может произойти. Мэнни собирается драться в следующем году, но Конор лишь один из большого списка парней, с которыми он может подраться. Это было бы значимое событие, но пока Макгрегор выдаёт желаемое за действительное, — заявил менеджер Пакьяо Шон Гиббонс.

У Конора есть и план «В» в виде организации реванша с Дастином Порье, который также недоволен своим положением в UFC. После боя с Нурмагомедовым он возомнил себя звездой первой величины и рассчитывал получить реванш после всего одной победы. При этом он отказался драться с Фергюсоном на разогреве у Хабиба и видит себя только в главных событиях. UFC же пока игнорирует все его требования.

Бывшего соперника Макгрегор заманил поддержкой его благотворительного фонда в случае организации боя в Ирландии, который прошёл бы в открытом весе и без патронажа UFC. Как это возможно при действующем контракте Порье, Макгрегор пока не объяснил. Он тщетно пытается найти хоть какую-то возможность бросить вызов лучшему промоушену в индустрии, но выбор соперников и площадок для турнира крайне ограничивает его маневры.

Неизбежная капитуляция

Как жест отчаяния ирландца выглядит его обращение к главе корпорации Walt Disney Бобу Чапеку с просьбой помочь ему получить интересный бой. В его собственности находится ключевой партнёр UFC ESPN, на каналах которого транслируются все турниры. Обращение он сопроводил фото точным ударом по Флойду Мейвезеру и рассказом о том, как он посрамил экспертов в этом поединке.

В любом случае я предпочёл бы драться по правилам ММА и не понимаю, почему меня сдерживают, ведь это за гранью криминала. Крупнейший генератор чисел в этой игре просит четыре боя с февраля того года и остаётся на виду. Это чертовски круто, когда я продолжаю думать об этом всё это время. Ты копируешь это, Боб Чапек? — написал Макгрегор в Instagram.

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The very first shot of the fight. Right on the button through the guard. I didnât even put anything into that shot. Just placed it. It was hard for me not to dwell on the full 12 rounds that were potentially ahead of me and hold back my shots early. Still tho right on the absolute button. The first punch thrown. Remember the experts saying I wouldnât land even 1 lol. I landed more than them all. The picture above is the very first punch of the fight thrown, and landed, and inside the very first second of the fight. Bums all of them âexpertsâ. Listen to none of them! Really I should have just sat right thru that shot and took his head off and fuck the distance. If it didnât work out just give him a good boot into the neck and get DQâd and fined and whoâd give a fuck. Iâm upset I fully followed the rules for that fight to be honest. Floyd deserved a volley at the least. A shoulder even, break the face. Manny not so much tho I donât think, but I will see how the build up goes and wait to hear what bitter old Freddie Roach has to say and then make a decision. My Whiskeys at half a b and climbing I could take a fine. Iâd rather fight MMA anyway not sure why Iâve been held back like this, itâs borderline criminal at this stage. The biggest number generator in the game asking for four fights since February this year and getting left on seen. Itâs pretty fucked up when I keep thinking of it. Iâve been right here this whole time. Bob Chapek, do you copy! I repeat, Bob Chapek - Do You Copy! Anyways boxing it is for now and Iâm up for this! I hope no bottling takes place here. Iâm already agreeing to these limited rules and holding back my full array of weapons. Letâs get it going guys. Much love, the champ champ

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Макгрегор рассчитывает, что влиятельный партнёр как-то повлияет на Уайта и заставит его либо сделать Конору выгодное предложение, либо отпустит его для участия в других проектах. Но если весной вмешательство Walt Disney с просьбой повременить три недели с организацией турнира в разгар пандемии было уместно, то в трудовой спор работника и работодателя он попросту не полезет. Макгрегор снова остаётся один в своей безнадёжной войне. С годами цена самого дорогого актива ММА будет неизбежно снижаться, а одной активностью в Twitter не завоюешь любви фанатов, забывших, как ты выглядел в клетке.

Тем временем машина UFC со скоростью конвейера штампует новых звёзд: Исраэль Адесанья, Хамзат Чимаев, Сириль Гане... Уже готовы вернуться в родное лоно другие бунтовщики — Джон Джонс, Генри Сехудо и Хорхе Масвидаль, а Макгрегор остаётся совсем один. Дэйна Уайт никогда не отступал от своих принципов ради одной, даже самой яркой звезды, а потому у Макгрегора два пути: компромисс и реальное завершение карьеры.

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