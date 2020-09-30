Макгрегор в одиночку воюет с UFC: почему звезду ждёт крах и забвение

Пока ещё самый популярный боец ММА в мире Конор Макгрегор, как и ожидалось, в третий раз решил уйти с «пенсии». Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях обвинил руководство организации в нежелании давать ему драться и высказал намерение продолжить карьеру вне октагона. Ради этого он согласен выйти в ринг против чемпиона по боксу Мэнни Пакьяо или схлестнуться в Ирландии с Дастином Порье, а также зовёт на помощь главу корпорации Walt Disney. Но даже одной яркой звезде не под силу в одиночку сломать стену, которая не гниёт изнутри, а крепнет год от года.

Опубликованная переписка как объявление войны

Когда летом Макгрегор в третий раз объявил об отставке, это было уже неинтересно, как в первый раз, и не смешно, как во второй. Очевидно, что таким образом он снова подогревал угасающий интерес к своей персоне и констатировал факт, что очередные переговоры с UFC зашли в тупик. Сейчас, когда бойцовская индустрия почти вернулась на уровень до пандемии и готова ловить крупную рыбу, ирландец вернулся в дело и для начала сделал контрольный залп по своему пока ещё работодателю, опубликовав личную переписку с ним.

Дэйна Уайт там предстаёт не в лучшем свете, так как выясняется, что Макгрегор был готов активно драться в 2020 году, а ему этой возможности не дали. Обе стороны спора говорят намёками на полуправду, потому верить каждой из них на слово — больший риск. В частности, Конор утверждает, что после победы над Дональдом Серроне он был готов подраться с Диего Санчесом, однако UFC не позволил ему сделать это.

Но дьявол тут кроется в деталях. Какой гонорар хотел ирландец получить за бой с пробитым ветераном, который недавно безвольно проиграл очередному середняку? Если такой же, как за поединки с Хабибом, другими топами и место в главном бою номерного турнира, то реакция UFC понятна. В отличие от PRIDE, где в промежутках между поединками с топами Фёдору Емельяненко скармливали сомнительную мешковину вроде Зулузинью и второсортных японцев, в октагоне так шутить не принято. При этом Макгрегор отказался быть запасным в противостоянии Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона и затем выйти на замену чемпиону. В случае успеха реванш с россиянином был бы у него в кармане. Неудивительно, что ни один из топовых бойцов Конора пока не поддержал, в то время как Джастин Гейтжи и Даниэль Кормье уже выступили в поддержку UFC.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поиск запасного аэродрома

Сейчас Макгрегор активно ищет площадку, на которой он мог бы провести большой бой и тем самым заткнуть бывшего босса за пояс. Ситуация усугубляется пандемией. В условиях закрытых трибун и общего экономического кризиса сложно ожидать, что состоятельные инвесторы вложатся в перспективный стартап или дадут денег на разовое и заведомо убыточное шоу. У других игроков в отрасли Bellator, BKFC или One просто не хватит денег на такую звезду. Остаётся уповать на благотворительные проекты и возвращение в бокс.

После боя с Мейвезером желанной целью для себя Макгрегор называл поединок с Мэнни Пакьяо, 41-летним филиппинцем, который значительно уступает ему в габаритах. При этом Пакмен достаточно хорош, чтобы и сейчас боксировать на высочайшем уровне, владея чемпионским поясом WBA. Конор уже предложил ему благотворительный бой на Ближнем Востоке в поддержку пострадавших от коронавируса на Филиппинах и уже объявил об успешных переговорах, однако команда Мэнни высказалась об этом более сдержанно.

Конор сегодня выпил виски раньше обычного. Этот бой может произойти. Мэнни собирается драться в следующем году, но Конор лишь один из большого списка парней, с которыми он может подраться. Это было бы значимое событие, но пока Макгрегор выдаёт желаемое за действительное, — заявил менеджер Пакьяо Шон Гиббонс.

У Конора есть и план «В» в виде организации реванша с Дастином Порье, который также недоволен своим положением в UFC. После боя с Нурмагомедовым он возомнил себя звездой первой величины и рассчитывал получить реванш после всего одной победы. При этом он отказался драться с Фергюсоном на разогреве у Хабиба и видит себя только в главных событиях. UFC же пока игнорирует все его требования.

Бывшего соперника Макгрегор заманил поддержкой его благотворительного фонда в случае организации боя в Ирландии, который прошёл бы в открытом весе и без патронажа UFC. Как это возможно при действующем контракте Порье, Макгрегор пока не объяснил. Он тщетно пытается найти хоть какую-то возможность бросить вызов лучшему промоушену в индустрии, но выбор соперников и площадок для турнира крайне ограничивает его маневры.

Неизбежная капитуляция

Как жест отчаяния ирландца выглядит его обращение к главе корпорации Walt Disney Бобу Чапеку с просьбой помочь ему получить интересный бой. В его собственности находится ключевой партнёр UFC ESPN, на каналах которого транслируются все турниры. Обращение он сопроводил фото точным ударом по Флойду Мейвезеру и рассказом о том, как он посрамил экспертов в этом поединке.

В любом случае я предпочёл бы драться по правилам ММА и не понимаю, почему меня сдерживают, ведь это за гранью криминала. Крупнейший генератор чисел в этой игре просит четыре боя с февраля того года и остаётся на виду. Это чертовски круто, когда я продолжаю думать об этом всё это время. Ты копируешь это, Боб Чапек? — написал Макгрегор в Instagram.

Макгрегор рассчитывает, что влиятельный партнёр как-то повлияет на Уайта и заставит его либо сделать Конору выгодное предложение, либо отпустит его для участия в других проектах. Но если весной вмешательство Walt Disney с просьбой повременить три недели с организацией турнира в разгар пандемии было уместно, то в трудовой спор работника и работодателя он попросту не полезет. Макгрегор снова остаётся один в своей безнадёжной войне. С годами цена самого дорогого актива ММА будет неизбежно снижаться, а одной активностью в Twitter не завоюешь любви фанатов, забывших, как ты выглядел в клетке.

Тем временем машина UFC со скоростью конвейера штампует новых звёзд: Исраэль Адесанья, Хамзат Чимаев, Сириль Гане... Уже готовы вернуться в родное лоно другие бунтовщики — Джон Джонс, Генри Сехудо и Хорхе Масвидаль, а Макгрегор остаётся совсем один. Дэйна Уайт никогда не отступал от своих принципов ради одной, даже самой яркой звезды, а потому у Макгрегора два пути: компромисс и реальное завершение карьеры.