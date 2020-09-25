Макгрегор планирует провести бой с Пакьяо

https://static.news.ru/photo/633dee0c-ff69-11ea-8454-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор собирается провести боксёрский поединок с чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Об этом Макгрегор написал на своей странице в Twitter.

В июне 2020 года боец объявил о завершении карьеры.

Я буду боксировать с Мэнни Пакьяо на Ближнем Востоке. Для меня будет настоящей честью встретиться с двумя величайшими боксёрами современности, — написал Макгрегор в социальной сети.

Anyway all water under the bridge who gives a fook.

Iâm boxing Manny Pacquiao next in the Middle East. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020

В 2017 году Макгрегор провёл поединок против Флойда Мейвезера из США. Бой, который проходил по правилам бокса, завершился победой американца техническим нокаутом в десятом раунде.

Ранее NEWS.ru писал, что в пятницу, 25 сентября, в Абу-Даби проходят финальные мероприятия перед турниром UFC 253. В ходе традиционных дуэлей взглядов участники главного боя шоу — чемпион лиги в среднем весе Исраэль Адесанья и Пауло Коста — чуть не подрались.