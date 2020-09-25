Адесанья и Коста чуть не подрались в ходе церемонии битвы взглядов

https://static.news.ru/photo/a7ccf5fc-ff52-11ea-b603-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/ufc

В пятницу, 25 сентября, в Абу-Даби проходят финальные мероприятия перед турниром UFC 253. В ходе традиционных дуэлей взглядов участники главного боя шоу, чемпион лиги в среднем весе Исраэль Адесанья и Пауло Коста, чуть не подрались.

Соответствующее видео опубликовано на странице UFC в Twitter.

Так, бразилец появился на церемонии с чёрным поясом джиу-джитсу. Через мгновение он достал белый пояс и попытался швырнуть его в Адесанью. В свою очередь Исраэль продемонстрировал отличную реакцию и поймал пояс. Вскоре он попытался ударить им Пауло. К счастью, повздоривших бойцов удалось вовремя разнять.

Ранее NEWS.ru писал, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев сообщил, что получил бой в главном поединке вечера на одном из турниров UFC.