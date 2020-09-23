Чимаев выступит в главном бою на турнире UFC

https://static.news.ru/photo/dc23fb2a-fe3a-11ea-9ad7-fa163e074e61_660.jpg Фото: khamzat_chimaev.official/Instagram.com

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев сообщил, что получил бой в главном поединке вечера на одном из турниров UFC

У меня есть дата, и сейчас они ищут другую сторону. Пять раундов в главном событии. Спасибо, Дэйна Уайт (глава UFC), за то, что держишь слово. С кем угоно. В любое время. В любом месте, — написал Чимаев в Twitter.

Ранее появлялась информация, что следующим соперником Чимаева может стать экс-претендент на титул UFC в двух весовых категориях бразилец Демиан Майя, однако этот бой пока официально не подтверждён.

Как писал NEWS.ru, Хамзат Чимаев ответил чемпиону UFC Исраэлю Адесанье на критику уровня его оппозиции.