Макдональд проиграл Тибау в главном бою турнира PFL 5

https://static.news.ru/photo/3556b158-cfe4-11eb-b5c1-96000091f725_660.jpg Рори Макдональд Фото: RoryMacDonaldUFC/facebook.com

В Атлантик-Сити завершился пятый турнир регулярного сезона Professional Fighters League (PFL). В главном бою вечера экс-чемпион Bellator Рори Макдональд (22-7-1) проиграл по очкам бразильцу Глейсону Тибау (36-11), но вышел в плей-офф, где его соперником станет россиянин Магомед Магомедкеримов.

После непродолжительного размена ударами Тибау получил тычок в глаз, но сумел продолжить поединок. Макдональд работал с дистанции ногами, а в концовке раунда забрал спину соперника. Во втором раунде канадец удивил соперника стремительным тейкдауном, но Тибау умело защитился и вернул бой в стойку, но и там лучше себя чувствовал Красный Барон, достававший соперника одиночными ударами.

Ход боя не изменился и в заключительном раунде, к началу которого Макдональд уже гарантировал себе выход в плей-офф. Его удары ногами в голову по-прежнему несли угрозу для Тибау, но сам канадец не форсировал ход поединка, который дошёл до финального гонка. По его итогам двое судей неожиданно отдали победу Тибау со счётом 29:28, а третий судья поставил те же очки в пользу Макдональда.

Как сообщалось ранее, в Атлантик-Сити прошёл очередной турнир PFL. Российский средневес Николай Алексахин проиграл по очкам американцу Рэю Куперу.