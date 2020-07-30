Магомедшарипов проведёт следующий бой в августе

https://static.news.ru/photo/38dc7d16-d2e8-11ea-bd41-fa163e074e61_660.jpg Забит Магомедшарипов Фото: zabit_magomedsharipov/instagram.com

Российский боец Ultimate Fighting Championship, выступающий в полулёгком весе, Забит Магомедшарипов проведёт следующий поединок 29 августа. Его соперником станет мексиканец Яир Родригес.

Спустя два года с третьей попытки этот бой всё-таки состоится, — написал Магомедшарипов в Instagram.

Победитель этого поединка с большой вероятностью получит право сразиться с чемпионом UFC Александром Волкановски. В прошлом бою в ноябре 2019 Магомедшарипов победил в Москве Келвина Каттара.

Как писал NEWS.ru, российский тяжеловес Александр Волков проведёт следующий бой с американцем Уолтом Харрисом на турнире UFC 254 24 октября.