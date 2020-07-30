Магомедшарипов проведёт следующий бой в августе

Российский боец Ultimate Fighting Championship, выступающий в полулёгком весе, Забит Магомедшарипов проведёт следующий поединок 29 августа. Его соперником станет мексиканец Яир Родригес.
Спустя два года с третьей попытки этот бой всё-таки состоится, — написал Магомедшарипов в Instagram.
Победитель этого поединка с большой вероятностью получит право сразиться с чемпионом UFC Александром Волкановски. В прошлом бою в ноябре 2019 Магомедшарипов победил в Москве Келвина Каттара.
Как писал NEWS.ru, российский тяжеловес Александр Волков проведёт следующий бой с американцем Уолтом Харрисом на турнире UFC 254 24 октября.
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